Pozzuoli | partito l’abbattimento dell’ex ristorante “Vicienzo a Mare”

(Di martedì 8 febbraio 2022) Sono partite questa mattina le operazioni di abbattimento del manufatto ex “” sul lungodi, un mostro di cemento che deturpava il paesaggio del lungoda circa 40 anni. Una storia lunga e complicata quella di questo luogo. Nel 1600 i frati Cappuccini costruirono in quel punto il loro convento. Due secoli dopo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Per la gioia del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia: 'Per la città è un evento storico, da ricordare nel tempo. Dopo anni di battaglie e di controversie burocratico-giudiziarie, giungiamo...