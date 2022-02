“Potrei essere morta” | la misteriosa storia di una 23enne fuggita dal Qatar

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 8 febbraio 2022) Malgrado ilsi stia preparando ad ospitare a fine anno i mondiali di calcio maschili, al momento continua a far parlare di sé e non positivamente. Al centro delle polemiche vi è la condizione femminile all’interno del paese, una delle più asfissianti in assoluto. Dopo, infatti, ladella giornalista neozelandese, respinta dal proprio paese natale a causa delle rigide restrizioni anti-Covid, che ha dovuto chiedere asilo ai talebani perché è illegale rimanere incinta al di fuori del matrimonio nell’emirato – molte donne che rimangono incinte di un figlio illegittimo vengono incarcerate – l’attenzione mediatica, e non solo, si è spostata ora su Noof al-Maadeed, giovane attivista femministaina. Noof al-Maadeed ha solo 23 anni, ma si è battuta con coraggio sui social per far sapere al mondo gli abusi ...