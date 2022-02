Portimao | SSP | violento highside per Oli Bayliss | test a rischio - News

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Portimao SSP

, è iniziata l'avventura di Petrucci targata MotoamericaNon vedo l'ora di correre ad Aragòn e a, così come ad Estoril, che sarà nella settimana ..., ufficiale: Verdoia affianca il confermato Cluzel in GMT94 "Conosco già alcuni avversari, il ...Il portacolori Barni infatti ha debuttato oggi a Portimao sulla Panigale V2 955 del team italiano, in previsione della sua prima stagione nel mondiale Supersport. Pit stop in ospedale Come ...È il caso di Nicolò Bulega, che a Portimao salirà in sella alla Rossa dopo la prima ... Per Bulega il passaggio dalla Moto2 alla SSP è senza dubbio un cambiamento a 360 gradi. “Avevo bisogno di un ...