Pioli: «Vogliamo vincere la Coppa Italia, contro la Lazio schiererò la formazione migliore» (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha rilasciato in esclusiva alcune dichiarazioni a Milan TV in vista di Milan-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia in programma domani. Questo il report di Tuttomercatoweb sulle sue dichiarazioni. Sulla Lazio. La Lazio da sempre ha grande storia, grandi risultati in questa competizione. È una squadra che ha tanta qualità, soprattutto nel reparto offensivo: credo che sia tra i migliori del campionato. È chiaro che il livello si alza. È una partita importante, difficile ma che Vogliamo affrontare bene. Il Derby una delle partite più importanti della stagione? La partita più importante è quella che arriva. È chiaro che il derby ci ha dato tre punti ottimi per la nostra classifica. Sapevamo che dopo il derby sarebbero mancate 15 ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 febbraio 2022) Stefano, allenatore del Milan, ha rilasciato in esclusiva alcune dichiarazioni a Milan TV in vista di Milan-, quarto di finale diin programma domani. Questo il report di Tuttomercatoweb sulle sue dichiarazioni. Sulla. Lada sempre ha grande storia, grandi risultati in questa competizione. È una squadra che ha tanta qualità, soprattutto nel reparto offensivo: credo che sia tra i migliori del campionato. È chiaro che il livello si alza. È una partita importante, difficile ma cheaffrontare bene. Il Derby una delle partite più importanti della stagione? La partita più importante è quella che arriva. È chiaro che il derby ci ha dato tre punti ottimi per la nostra classifica. Sapevamo che dopo il derby sarebbero mancate 15 ...

