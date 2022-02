Pedofilia nella Chiesa, la lettera di Ratzinger: “Vergogna e dolore, chiedo perdono. Ma non sono un bugiardo” (Di martedì 8 febbraio 2022) Benedetto XVI pubblica una missiva dopo il report dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. I suoi periti: non ha coperto il prete pedofilo, «non era a conoscenza né del fatto che fosse un abusatore, né che fosse inserito nell’attività pastorale» Leggi su lastampa (Di martedì 8 febbraio 2022) Benedetto XVI pubblica una missiva dopo il report dell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga. I suoi periti: non ha coperto il prete pedofilo, «non era a conoscenza né del fatto che fosse un abusatore, né che fosse inserito nell’attività pastorale»

