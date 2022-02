Orrore in Iran: decapita la moglie 17enne per un presunto tradimento (Di martedì 8 febbraio 2022) Ha decapitato la moglie di 17 anni perché convinto di essere stato tradito, poi ha camminato in strada mostrando la testa della moglie ai passanti, mentre la raccapricciante scena veniva ripresa in un filmato, poi finito in Rete. Un... Leggi su europa.today (Di martedì 8 febbraio 2022) Hato ladi 17 anni perché convinto di essere stato tradito, poi ha camminato in strada mostrando la testa dellaai passanti, mentre la raccapricciante scena veniva ripresa in un filmato, poi finito in Rete. Un...

Orrore in Iran: decapita la moglie 17enne per un presunto tradimento Today.it Lezioni di persiano su Rai1: trama, storia vera e curiosità sul film di stasera Anticipazioni Lezioni di persiano: la struggente trama del film in onda stasera su Rai1 Anche quest'anno la Rai si impegnerà nel ricordo e nella ...

