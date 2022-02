Omceo Roma, Magi: Covid ci lascia in eredità macerie (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma – “Il superamento della curva è chiaramente un messaggio positivo che stiamo vedendo, anche perché la campagna vaccinale è andata bene e ci troviamo in una situazione favorevole.” “È altrettanto vero che il Covid ci lascia in eredità macerie ancora più voluminose rispetto al passato. Se prima c’era una situazione di liste d’attesa, di malati cronici non seguiti in maniera corretta poichè l’offerta era inferiore rispetto alla domanda, dopo il Covid-19 tutto questo si è amplificato”. Lo dichiara alla Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. “Ora ci sono tanti malati cronici che non sono stati più curati ed assistiti- prosegue- e hanno peggiorato le proprie condizioni di salute, purtroppo alcuni in maniera anche definitiva ... Leggi su romadailynews (Di martedì 8 febbraio 2022)– “Il superamento della curva è chiaramente un messaggio positivo che stiamo vedendo, anche perché la campagna vaccinale è andata bene e ci troviamo in una situazione favorevole.” “È altrettanto vero che ilciinancora più voluminose rispetto al passato. Se prima c’era una situazione di liste d’attesa, di malati cronici non seguiti in maniera corretta poichè l’offerta era inferiore rispetto alla domanda, dopo il-19 tutto questo si è amplificato”. Lo dichiara alla Dire il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio. “Ora ci sono tanti malati cronici che non sono stati più curati ed assistiti- prosegue- e hanno peggiorato le proprie condizioni di salute, purtroppo alcuni in maniera anche definitiva ...

