Nettuno | pub “stupefacente” | arrestato il gestore

(Di martedì 8 febbraio 2022) Deteneva e spacciava droga: per questo motivo ildi un pub sito nel Borgo medievale aè statodagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Anzio –. L’uomo è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione dal Tribunale di Velletri. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato hanno provveduto a notificargli il provvedimento di sospensione temporanea della licenza emesso dal Questore, ai sensi dell’art 100 del T.U.L.P.S., in seguito ad una approfondita istruttoria della Divisione Polizia Amministrativa. Leggi anche: Stretta sul litorale: 100 controlli in poche ore ad Ardea, Anzio esu Il Corriere della Città.

Ai Castelli, infatti, sabato notte è scoppiata una rissa davanti ad undi Castel Gandolfo . Il ... Anche asi registrano episodi violenti. Una decina di giovani, di età compresa tra i 16 e i ......condannato dal Tribunale di Velletri a due anni e otto mesi di reclusione il gestore di undi ...grammi contenuti in una bustina nascosta nell'abitazione che l'uomo aveva preso in affitto a. ...Da alcuni giorni gli agenti della squadra investigativa del commissariato di polizia Anzio tenevano sotto controllo il pub dopo aver avuto segnalazione che in quel posto oltre a servire drink, si spac ...E’ stato condannato dal Tribunale di Velletri a due anni e otto mesi di reclusione il gestore di un pub di via del Baluardo al Borgo medievale al quale la polizia ha sequestrato quindici dosi di cocai ...