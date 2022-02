Mare malato | i pesci si nutrono e muoiono di plastica

Advertising

DalilaBeatrice : Mare “malato”: la plastica nei pesci è 200 volte superiore rispetto a quella in acqua. Ricerca internazionale su “E… - AndreaRanavolo_ : RT @lucacerasuolo: Eh niente, il povero cucciolo malato di Covid a cui è stata augurata una presta libertà ha postato su TikTok il video de… - StampToscana : Mare “malato”: la plastica nei pesci, allarme rosso - qn_lanazione : Mare 'malato': la plastica nei pesci è 200 volte superiore rispetto a quella in acqua - insalutenews : Mare “malato”: la plastica nei pesci è 200 volte superiore rispetto a quella in acqua - -

Ultime Notizie dalla rete : Mare malato

Today.it

Ilsoffre , non 'respira'. La plastica nei pesci è addirittura 200 volte superiore rispetto a quella in acqua. Insomma, l'inquinamento dei mari causato dalla plastica si conferma una delle emergenze ......e che cercano di approdare sulle nostre coste (così come in altri Stati affacciati sulNostrum)... che racconta la vicenda di un giovane migrante ghanese che, gravemente, ha chiesto di ...Il Mediterraneo: un mare di plastica L'Europa (secondo maggiore produttore di plastica dopo la Cina), per esempio, rilascia ogni anno 307-925 milioni di rifiuti nei mari, di cui l’82% è plastica ...Firenze, 8 febbraio - Il mare soffre, non 'respira'. La plastica nei pesci è addirittura 200 volte superiore rispetto a quella in acqua. Insomma, l’inquinamento dei mari causato dalla plastica si ...