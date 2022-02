Malore mentre è al lavoro | si accascia e muore davanti colleghi

(Di martedì 8 febbraio 2022) Un uomo di 56 anni, dipendente della Prandelli drink System, è morto nella mattina di oggi, martedì 8 febbraio,all'interno dell'azienda dove prestava servizio, situata in via Adua, a Orzinuovi, in provincia di Brescia. La tragedia è avvenuta...

Non è stato un incidente sul lavoro. Ma il dolore resta. Un uomo di 56 anni, infatti, ha perso la vitaera al lavoro in un una fabbrica di Orzinuovi.Faceva l'infermiere al Vietri di Larino, il giovane 34enne Nereo Mancini originario di Cerro al Volturno ma residente a Termoli, che questa mattina ha perso la vita a causa di unsi recava al lavoro. Era alla guida della sua macchina stava percorrendo via Giulio Cesare a Larino, quando forse per unha perso il controllo dell'auto e ha urtato contro un'...Come abbia fatto, ancora non è chiaro: se a causa di un colpo di sonno, un malore, o altro. Secondo quando emerso dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia locale di Fondi e dalla ...Una donna di 70 anni di nome Marinella Beretta è morta due anni fa a Como, nel salotto della sua villetta. Un malore l’ha colta mentre era seduta sulla sedia dove era solita trascorrere il suo tempo e ...