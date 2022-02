M5S | SkyVote | “Tribunale? Per noi non cambia nulla”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – “I contratti in essere rimangono in essere. Rimane tutto invariato per noi”. Lo dice all’Adnkronos Giovanni Di Sotto, ad di Multicast, la società che ha creato la piattaforma, scelta dal Movimento 5 Stelle per sostituire Rousseau l’anno scorso. L’ordinanza deldi Napoli “del resto non contesta la piattaforma, ma il quorum” del voto di agosto, spiega il Ceo di Multicast. “Per noi è del tutto indifferente quello che è successo. Il M5S ha la possibilità in qualunque momento di attivare il voto. Per quanto ci riguarda non c’è nessunmento. Non ci è arrivata nessuna comunicazione”. E se il Movimento decidesse di utilizzare Rousseau per le future votazioni? “Possono tranquillamente farlo, non abbiamo un’esclusiva. E soprattutto non abbiamo noi i dati degli iscritti”, risponde Di Sotto. L'articolo ...