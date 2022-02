Advertising

demagistris : Solidarietà ad #Ornellamuti sì alla legalizzazione della cannabis,le destre hanno perso un’occasione per tacere att… - fisco24_info : Lotta sul Superbonus, M5S puntano a decreto correttivo: Patuanelli, lavori bloccati, serve più tempo per unifamilia… - iconanews : Lotta sul Superbonus, M5S puntano a decreto correttivo - MPiromallo : RT @MPiromallo: - MPiromallo : -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta sul

La stretta anti - frodiSuperbonus va corretta e subito, non con un emendamento al decreto Sostegni ter, che deve ancora entrare nel vivo del suo iter parlamentare, ma con un nuovo decreto. E' la posizione del Movimento ...... soprattutto adesso che la Cina e l'Asia hanno smesso di investirecalcio la cui centralità è ... inper non retrocedere, hanno contribuito al ritorno al passato.Formica in avvio di seconda frazione firma il sorpasso, scambio di punti Formica-Dilascio: la gara prosegue sul filo dell’equilibrio, Buljan regala lo slancio per il primo vantaggio importante Virtus ...Giornata politicamente 'movimentata' sul fronte della viabilità sannita ... di sapere quali siano i tempi di aggiudicazione definitiva dell’appalto per il raddoppio del primo lotto della statale ...