Lecce, tre assenze pesanti contro il Benevento (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEntrambe reduci da un pareggio, Benevento e Lecce hanno iniziato a pensare al big match che le vedrà di fronte domenica alle ore 15.30 nella cornice dello stadio Via del Mare. Per l’occasione l’ex allenatore sannita Marco Baroni, che nella città delle Streghe ha conquistato una storica promozione in serie A al termine della stagione 2016/17, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali per il suo progetto tattico. Non saranno a disposizione il centrocampista Morten Hjulmand, il difensore centrale Kastriot Dermaku e il terzino destro Valentin Gendrey. Il danese non sarà della partita per squalifica, visto che era diffidato e ha rimediato un cartellino giallo contro il Como. Sarà la sua prima assenza in questo campionato, considerato che fino a questo momento ha fatto 21 su 21. Discorso diverso per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEntrambe reduci da un pareggio,hanno iniziato a pensare al big match che le vedrà di fronte domenica alle ore 15.30 nella cornice dello stadio Via del Mare. Per l’occasione l’ex allenatore sannita Marco Baroni, che nella città delle Streghe ha conquistato una storica promozione in serie A al termine della stagione 2016/17, dovrà fare a meno di tre pedine fondamentali per il suo progetto tattico. Non saranno a disposizione il centrocampista Morten Hjulmand, il difensore centrale Kastriot Dermaku e il terzino destro Valentin Gendrey. Il danese non sarà della partita per squalifica, visto che era diffidato e ha rimediato un cartellino gialloil Como. Sarà la sua prima assenza in questo campionato, considerato che fino a questo momento ha fatto 21 su 21. Discorso diverso per ...

