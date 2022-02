Iran, il Governo chiede l’eliminazione delle sanzioni occidentali per il nucleare (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ultimo periodo si sta rivelando decisamente difficile per i Paesi orientali. Da un lato, infatti, l’Ucraina si è ritrovata coinvolta in uno scontro diplomatico, e si spera non bellico, tra la Russia e la NATO. Dall’altro, invece, l’Iran continua a subire pressione dall’Occidente per il suo programma sul nucleare. In passato, infatti, grazie all’accordo internazionale JCPOA, lo Stato dovette ridurre gli incentivi nel settore a fronte di un’eliminazione delle sanzioni amministrative imposte dall’UE, dagli USA e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per via delle sue attività considerate destabilizzanti per l’area. Nel 2018, però, in seguito all’uscita di Washington dal patto ad opera dell’allora Presidente Donald Trump, tali sanzioni sono state rilanciate. E ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) L’ultimo periodo si sta rivelando decisamente difficile per i Paesi orientali. Da un lato, infatti, l’Ucraina si è ritrovata coinvolta in uno scontro diplomatico, e si spera non bellico, tra la Russia e la NATO. Dall’altro, invece, l’continua a subire pressione dall’Occidente per il suo programma sul. In passato, infatti, grazie all’accordo internazionale JCPOA, lo Stato dovette ridurre gli incentivi nel settore a fronte di un’eliminazioneamministrative imposte dall’UE, dagli USA e dal Consiglio di SicurezzaNazioni Unite per viasue attività considerate destabilizzanti per l’area. Nel 2018, però, in seguito all’uscita di Washington dal patto ad opera dell’allora Presidente Donald Trump, talisono state rilanciate. E ...

