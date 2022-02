GF Vip | Barù shock su Noemi | “Devono tagliarle le corde vocali” La cantante replica

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ai ragazzi del Grande Fratello Vip 6 sono state fatte ascoltare le canzoni in gara al Festival di Sanremo enon ha fatto mistero di trovarle al limite dell’indecenza. Ma lo chef ci è andato giù pesante contro, di cui ha detto: “Dovrebberole”. Una frase, questa, che ha fatto arrabbiare i fan dellae che è giunta alle orecchie di quest’ultima. E sua reazione, pacata ma ferma, non si è fatta attendere. “Non si può piacere a tutti, ma come mai tutta questa violenza?” ha scrittosu Instagram, aggiungendo il tag al profilo ufficiale del GF Vip. E onestamente ce lo chiediamo anche noi. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Katia Ricciarelli ancora contro Lulù: “Pidocchiosa” La soprano sembra proprio non ...

Advertising

infoitcultura : Barù nella bufera al Grande fratello Vip: frase agghiacciante - infoitcultura : La riflessione di Giucas e Barù - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : GF Vip stasera, l'annuncio di Alfonso Signorini: Barù sarà messo alle strette - AndreaIncorona8 : #gfvip, #Barù si dichiara a #Jessica: «Non mi fai schifo per niente» - infoitcultura : GF Vip Barù, frase orribile su Noemi: risposta da applausi della cantante -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù

leggo.it

... una minaccia, perchè non posso scherzare con, non posso parlare con, non posso dire una battuta di troppo... allora ciccia?". Delia Duran in finale a GF6/ Guenda Goria: "Vendica Maria ...L'ultimo arrivato nella casa del Grande Fratelloha generato qualche dissenso in generale. Parliamo di Antonio Medugno , il giovane modello che ...vota Medugno per la sua igiene personale Nella ...