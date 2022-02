Eutanasia | iter legge riparte domani alla Camera | oltre 200 emendamenti

(Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Atteso per oggi, dovrebbe riprenderepomeriggio nell’aula di Montecitorio l’esame dellasul fine vita. “Uno slittamento dovuto a una questione personale del relatore Bazoli”, spiega all’Adnkronos Nicola Provenza dei 5 Stelle, relatore del provvedimento insieme al dem Alfredo Bazoli colpito da un lutto in famiglia. Glidepositati sono200 e provengono nella quasi totalità da Fdi, Lega, Forza Italia e centristi tra Coraggio Italia e Noi con l’Italia,ad alcuni presentati da Italia Viva e da Riccardo Magi. “Io non so come e se questasi intreccerà con il referendum sull’, so però che si tratta di un testo imperfetto e che presenta diversi nodi irrisolti”, dice Magi, di Più Europa, che ha presentato circa ...

Roma, 8 feb. " Atteso per oggi, dovrebbe riprendere domani pomeriggio nell'aula di Montecitorio l'esame della legge sul fine vita. "Uno slittamento dovuto a una questione personale del relatore Bazoli"......tema cresce l'attesa per la decisione della Consulta sull'ammissione del referendum sull', ... Inizia in commissione Bilancio l'del ddl di conversione del Decreto Sostegni Ter denominato "..."Io non so come e se questa legge si intreccerà con il referendum sull'eutanasia, so però che si tratta di un testo imperfetto e che presenta diversi nodi irrisolti", dice Magi, di Più Europa, che ha ...Si tratta dell'ultimo passaggio previsto dall'iter di riforma costituzionale prima dell'approvazione definitiva". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook. "Ma nei ...