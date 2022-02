Eriksen è tornato | il primo allenamento con il Brentford

(Di martedì 8 febbraio 2022) Dopo il tesseramento ufficiale è tempo di allenamenti: il ritorno in campo si avvicina sempre di più

Pochi giorni dopo l'arresto cardiaco ho capito cosa mi era successo e pensato subito che dovevo tornare in campo", ha affermato. "Ho fatto tanti test e tutto è andato come speravo. Mi mancano ...Dopo il tesseramento ufficiale è tempo di allenamenti: il ritorno in campo si avvicina sempre di piùL'ex Inter "Ho fatto tanti test, sono stato paziente, ora mi sento bene" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Brentford ieri ha abbracciato Christian Eriksen. Il calciatore danese, quanto mai ...Christian Eriksen si è raccontato sui canali social del club inglese ... Poi finalmente ho toccato un pallone su un campo, ho annusato l’erba, le scarpe da calcio, e tutto è tornato alla normalità.