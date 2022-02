Cosenza, la preside sapeva delle molestie a scuola ma non ha fatto nulla (Di martedì 8 febbraio 2022) La vicenda delle molestie a studentesse ed ex studentesse all'istituto Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia di Cosenza resta di stretta attualità. La protesta degli studenti che da ormai 5 giorni occupano la scuola adesso è arrivata ai piani alti del governo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 8 febbraio 2022) La vicendaa studentesse ed ex studentesse all'istituto Valentini-Majorana di Castrolibero, in provincia diresta di stretta attualità. La protesta degli studenti che da ormai 5 giorni occupano laadesso è arrivata ai piani alti del governo Segui su affaritaliani.it

