Ceferin: “Nei prossimi dieci anni non ci sarà nessuna Superlega” | News (Di martedì 8 febbraio 2022) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di Superlega, Champions League e Mondiali Leggi su pianetamilan (Di martedì 8 febbraio 2022) Aleksander, presidente della UEFA, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di, Champions League e Mondiali

Calcio: Il colore dei 'valori' «Non posso dire che cosa succederà tra venti, trenta o quarant'anni, ma di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega, perché nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio s ...

Superlega, mondiale ogni due anni e final four in Champions: il presidente Uefa Ceferin boccia le rivoluzioni Non posso dire che cosa succederà tra venti, trenta o quarant’anni, ma di sicuro nei prossimi dieci anni non ci potrà essere alcuna Superlega, perché nessuno la vuole tranne chi pensa che il calcio ...

