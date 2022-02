Caso Peng Shuai, l'Equipe si presta alla propaganda di Pechino (Di martedì 8 febbraio 2022) In un hotel nella “bolla” Olimpica di Pechino 2022 è ricomparsa la tennista cinese Peng Shuai, che per la prima volta dopo mesi di silenzio dal Caso #WhereIsPengShuai, Dov’è Peng Shuai, ha concesso un’intervista a una testata internazionale, il quotidiano francese L’Equipe. E’ tornata a parlare di quel post su Weibo che a novembre in pochi minuti aveva fatto il giro del mondo – e cancellato dalla stessa Peng mezz’ora dopo – in cui accusava l’ex vicepremier della Repubblica popolare cinese Zhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale. Sabato scorso aveva incontrato a cena nell’Olympic club anche il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach e l’ex presidente della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 8 febbraio 2022) In un hotel nella “bolla” Olimpica di2022 è ricomparsa la tennista cinese, che per la prima volta dopo mesi di silenzio dal#WhereIs, Dov’è, ha concesso un’intervista a una testata internazionale, il quotidiano francese L’. E’ tornata a parlare di quel post su Weibo che a novembre in pochi minuti aveva fatto il giro del mondo – e cancellato dstessamezz’ora dopo – in cui accusava l’ex vicepremier della Repubblica popolare cinese Zhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale. Sabato scorso aveva incontrato a cena nell’Olympic club anche il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio) Thomas Bach e l’ex presidente della ...

