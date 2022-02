Caro bollette, la protesta dei sindaci: a rischio i servizi essenziali (Di martedì 8 febbraio 2022) Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci di spegnere, in segno di protesta simbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce dei sindaci contro il Caro bollette che inciderà per 550 milioni di euro Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 febbraio 2022) Crescono le adesioni all'iniziativa lanciata dall'Anci di spegnere, in segno disimbolica, palazzi e simboli cittadini per far sentire la voce deicontro ilche inciderà per 550 milioni di euro

Advertising

NicolaPorro : ??Basterebbe aprire un rubinetto per abbattere il costo delle #bollette. Non ci credete? Ve lo racconto qui ?? - FMCastaldo : L'#UE conosce bene la situazione sul caro #bollette. È impensabile pensare di scaricare i costi della crisi geopoli… - forza_italia : Contro il caro bollette abbiamo il dovere di aiutare famiglie e imprese subito! Come giustamente notato ieri dal no… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @cugusi1952: Carissimi parlamentari di Italia Viva mi sembra che sia arrivato il momento,prima che sia troppo tardi di fare proposte sul… - Giancar53120149 : RT @GiorgiaMeloni: Truffa da 6 milioni ai danni dello Stato, l'ennesima legata al #redditodicittadinanza. Uno schiaffo a tanti cittadini pe… -