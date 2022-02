Berlusconi: consolidare governo e rifondare centrodestra per 2023 (Di martedì 8 febbraio 2022) "Bisogna pensare al 2023, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono certo, per un centrodestra di governo che dovrà completare il lavoro di questi mesi. Nel frattempo, però, bisogna ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) "Bisogna pensare al, quando la maggioranza degli italiani si esprimerà, ne sono certo, per undiche dovrà completare il lavoro di questi mesi. Nel frattempo, però, bisogna ...

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi consolidare Berlusconi: consolidare governo e rifondare centrodestra per 2023 Nel frattempo, però, bisogna consolidare il buon lavoro del governo Draghi: il Paese ha bisogno di stabilità e di continuità". Lo dice Silvio Berlusconi, tornato in pieno all'attività politica dopo ...

