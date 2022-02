**Auto: Acea, mercato 2022 in Ue a +7,9% ma accelerare su chip e strutture ricarica** (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Dopo il difficile 2021, per i problemi sul fronte microprocessori, alla luce di una stabilizzazione delle forniture l'Associazione europea dei produttori di automobili (Acea) prevede quest'anno un ritorno alla crescita con immatricolazioni di autovetture nell'UE in aumento del 7,9% per a quota 10,5 milioni di unità. La crescita attesa tuttavia - sottolinea l'associazione - manterrebbe il mercato ancora quasi il 20% al di sotto dei livelli di vendita pre-crisi del 2019. Alla luce dell'European chips Act che sarà pubblicato oggi, Acea "esorta quindi l'UE a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esteri per evitare tali danni ai Industrie europee in futuro". A pesare sul mercato, poi, l'impatto della elettrificazione delle gamme con una crescita notevole per i modelli a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - Dopo il difficile 2021, per i problemi sul fronte microprocessori, alla luce di una stabilizzazione delle forniture l'Associazione europea dei produttori di automobili () prevede quest'anno un ritorno alla crescita con immatricolazioni di autovetture nell'UE in aumento del 7,9% per a quota 10,5 milioni di unità. La crescita attesa tuttavia - sottolinea l'associazione - manterrebbe ilancora quasi il 20% al di sotto dei livelli di vendita pre-crisi del 2019. Alla luce dell'Europeans Act che sarà pubblicato oggi,"esorta quindi l'UE a ridurre la sua dipendenza dai fornitori esteri per evitare tali danni ai Industrie europee in futuro". A pesare sul, poi, l'impatto della elettrificazione delle gamme con una crescita notevole per i modelli a ...

Advertising

TV7Benevento : **Auto: Acea, mercato 2022 in Ue a +7,9% ma accelerare su chip e strutture ricarica** - - unem_it : Tipi di #carburante delle nuove #auto in #Europa per tutto il 2021: #benzina 40%; #diesel 19%; #ibrido elettrico 19… - Rbarbarese : @S_Sordelli @ACEA_auto @Qualenergiait Credo che se non ci diamo una mossa già da questa stagione si inizia a perder… - PmiReboot : @ACEA_auto : nel 2021 boom di auto #ibride?? - rtl1025 : ?? Nel 2021 sono state vendute per la prima volta in Europa tante #auto ibride quante auto #diesel. Lo ha annunciato… -