Altobelli | che stoccata al giocatore del Napoli | avete sentito ?

(Di martedì 8 febbraio 2022) Intervenuto durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” (Canale 8), Alessandroha espresso la propria opinione riguardo il centravanti delVictor Osimhen, in termini poco entusiastici. Nelle prime due stagioni in Italia, il nigeriano è stato falcidiato dagli infortuni e dal Covid, ma nei momenti di forma ha sempre dimostrato di poter fare la differenza. Queste le dichiarazioni dell’attaccante ex Inter: Victor Osimhen“È uno degli attaccanti meno decisivi in Serie A: ha segnato meno gol, giocando comunque meno, di Vlahovic, Dzeko, Joao Pedro e tanti altri ancora. Poteva fare molto di più, non è stato così decisivo come dicono. Non si è comportato bene neanche fuori dal campo l’anno scorso, quando decise di prendersi il Covid in Nigeria andando in discoteca. E’ colpa sua se si è contagiato“.