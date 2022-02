Al pronto soccorso scopre di essere positivo al Covid: 10 ore in ambulanza (Di martedì 8 febbraio 2022) di Erika Noschese Accusa un malore, perde i sensi e batte la testa ma, arrivato al pronto soccorso, scopre di essere positivo al Covid e trascorre oltre dieci ore in ambulanza. Sulla gestione dei pazienti Covid, in questi mesi, si sprecano le denunce di utenti abbandonati e che trascorrono ore in attesa prima di potersi sottoporre alle cure degli operatori sanitari. L’ultima, in ordine cronologico, arriva da Tony Avagliano, tecnico del Teatro Nuovo. L’uomo, infatti, ieri mattina ha accusato un malore e ha perso i sensi; i familiari hanno immediatamente contattato il 118 e, una volta giunto al pronto soccorso, è stato sottoposto a tampone, scoprendo di essere positivo ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 febbraio 2022) di Erika Noschese Accusa un malore, perde i sensi e batte la testa ma, arrivato aldiale trascorre oltre dieci ore in. Sulla gestione dei pazienti, in questi mesi, si sprecano le denunce di utenti abbandonati e che trascorrono ore in attesa prima di potersi sottoporre alle cure degli operatori sanitari. L’ultima, in ordine cronologico, arriva da Tony Avagliano, tecnico del Teatro Nuovo. L’uomo, infatti, ieri mattina ha accusato un malore e ha perso i sensi; i familiari hanno immediatamente contattato il 118 e, una volta giunto al, è stato sottoposto a tampone,ndo di...

Advertising

GiovaQuez : Bellini (Ospedale Meyer): 'Si è registrato in quest'ultimo periodo un netto incremento di tutte le patologie psichi… - AlvisiConci : RT @Pinucci63757977: Ad #Ottoemezzo con #Conte a sorpresa c'è Scanzi: dopo la decisione del Tribunale di Napoli, Travaglio è stato ricovera… - RaffaelePizzati : RT @Pinucci63757977: Ad #Ottoemezzo con #Conte a sorpresa c'è Scanzi: dopo la decisione del Tribunale di Napoli, Travaglio è stato ricovera… - beeronce : Se tutto va bene mi sentirò male sicuramente, perché per reggere i ritmi ho dovuto reintrodurre il caffè. Quindi av… - cla_eunwooo : chi è che ieri è andata in shock anafilattico per allergica al mezzo di contrasto per la risonanza magnetica, è sta… -