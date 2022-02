Una storia di soldi in cambio di voti ha messo nei guai un ex sindaco nel Salento (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Usura, estorsioni, spaccio di droga, detenzione di armi, ma anche voto di scambio grazie al quale ottenere un posto nel consiglio comunale di Neviano. È lo sfondo di una indagine della Direzione distrettuale antimafia di Lecce contro un'organizzazione mafiosa salentina che ha portato all'alba a 15 arresti. L'indagine si sviluppa nei territori di Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d'Otranto, è stata condotta dai militari del Nucleo investigativo del reparto operativo di Lecce, e ha coperto un arco temporale che va dalla primavera del 2019 sino all'inizio del 2021. Delle persone destinatarie del provvedimento emesso dal gipdi Lecce, 11 vanno in carcere (e alcune erano già detenute) e quattro hanno avuto il riconoscimento dei domiciliari. A beneficiare del voti di scambio, per gli inquirenti, è ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Usura, estorsioni, spaccio di droga, detenzione di armi, ma anche voto di sgrazie al quale ottenere un posto nel consiglio comunale di Neviano. È lo sfondo di una indagine della Direzione distrettuale antimafia di Lecce contro un'organizzazione mafiosa salentina che ha portato all'alba a 15 arresti. L'indagine si sviluppa nei territori di Galatina, Aradeo, Neviano, Cutrofiano e Corigliano d'Otranto, è stata condotta dai militari del Nucleo investigativo del reparto operativo di Lecce, e ha coperto un arco temporale che va dalla primavera del 2019 sino all'inizio del 2021. Delle persone destinatarie del provvedimento edal gipdi Lecce, 11 vanno in carcere (e alcune erano già detenute) e quattro hanno avuto il riconoscimento dei domiciliari. A beneficiare deldi s, per gli inquirenti, è ...

