Tra Chiara Maci e Filippo La Mantia è finita già da mesi? (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da troppo tempo Filippo La Mantia e Chiara Maci non appaiono insieme e non solo sui social. Bisogna andare di molto indietro nel tempo per trovare una loro foto insieme. Le chiacchiere sul loro addio si susseguono già da un po’ di tempo, Maci e La Mantia non dicono nulla, la privacy prima di tutto. Le vacanze però sono sempre separate, anche questo fine settimana lei è finalmente arrivata nel suo luogo dei desideri, in montagna sulla neve, ma da sola, con i figli. Entrambi postano scatti con i rispettivi figli e con il piccolino che li unirà per sempre ma dell’amore tra Chiara Maci e Filippo La Mantia parla la rivista Diva e Donna. Il settimanale di gossip conferma che la storia d’amore tra lo chef che vuole essere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 7 febbraio 2022) Da troppo tempoLanon appaiono insieme e non solo sui social. Bisogna andare di molto indietro nel tempo per trovare una loro foto insieme. Le chiacchiere sul loro addio si susseguono già da un po’ di tempo,e Lanon dicono nulla, la privacy prima di tutto. Le vacanze però sono sempre separate, anche questo fine settimana lei è finalmente arrivata nel suo luogo dei desideri, in montagna sulla neve, ma da sola, con i figli. Entrambi postano scatti con i rispettivi figli e con il piccolino che li unirà per sempre ma dell’amore traLaparla la rivista Diva e Donna. Il settimanale di gossip conferma che la storia d’amore tra lo chef che vuole essere ...

Advertising

Mov5Stelle : C'è una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura. Per il MoVimento 5 Stelle ci deve essere una chiara d… - Agenzia_Ansa : SANREMO 2022 | Lo show di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico a #Sanremo2022. Le frasi delle canzoni divent… - pietroraffa : #DiMaioOut è tra le tendenze, ma è stato utilizzato solo da 289 profili. I primi 10 account per numero di tweet s… - La7tv : #lariachetira @LucaSommi72: 'La situazione non è chiara, in ogni coalizione. Il primo problema nel M5S è che Conte,… - AntonioBergami4 : RT @boni_castellane: La differenza antropologica tra noi e loro si è resa chiara in tutta la sua evidenza. Ora la nuova fase: come pensare… -