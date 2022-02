Torna la storiella della nuova privacy WhatsApp dall’8 febbraio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere la vicenda secondo cui da domani 8 febbraio cambi la privacy WhatsApp. Un insieme di normative pronte a scendere in campo, tramite il quale la nota app di messaggistica potrebbe ottenere molte più informazioni sui nostri profili. Ecco perché occorre assolutamente un chiarimento per chi ha le idee poco chiare in merito. Proprio non ne potevamo fare a meno, evidentemente, visto che oggi siamo costretti nuovamente a parlarne a distanza di oltre un anno dal nostro ultimo articolo a tema. Servono chiarimenti sulla nuova privacy WhatsApp da domani 8 febbraio Cosa cambia da domani 8 febbraio sul fronte della privacy WhatsApp? Un bel nulla, ed è opportuno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sta facendo molto discutere la vicenda secondo cui da domani 8cambi la. Un insieme di normative pronte a scendere in campo, tramite il quale la nota app di messaggistica potrebbe ottenere molte più informazioni sui nostri profili. Ecco perché occorre assolutamente un chiarimento per chi ha le idee poco chiare in merito. Proprio non ne potevamo fare a meno, evidentemente, visto che oggi siamo costrettimente a parlarne a distanza di oltre un anno dal nostro ultimo articolo a tema. Servono chiarimenti sullada domani 8Cosa cambia da domani 8sul fronte? Un bel nulla, ed è opportuno ...

