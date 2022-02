Tiribocchi | «Il Napoli ha l’allenatore più forte d’Italia»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ex attaccante Simone, al commento tecnico con Dazn per Venezia-, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, elogiando la solidità della squadra partenopea. Nonostante l’assenza di Koulibaly ilnon ha concesso nulla al Venezia. E non bisogna dimenticare che l’altro titolare, a inizio anno, era Manolas che è andato via. La squadra ha dato l’ennesima prova di solidità. l’Inter invece nel derby ha perso male, sembrava essersi sfaldata. È crollata, probabilmente dal punto di vista mentale.ha commentato il ritorno al gol di Osimhen. Devo dire che ho visto un Osimhen molto tranquillo e lucido. Ha fatto una buona partita, specie se si considera che era la prima da titolare dopo molti mesi. Ha tanta voglia di giocare, si batte per la squadra: questo si vede. Il ...

Così Simone Tiribocchi, ex attaccante di Atalanta, Torino e Chievo e commentatore DAZN, intervenendo quest'oggi a "Febbre a 90". "Il Napoli non perde mai la testa, gli piace giocare a calcio, ce l'ha nel Dna, ..."Simone Tiribocchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC, Kiss Kiss, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ho ..."