This is us | la data ufficiale del remake italiano

Di recente, complice la sua ospitata al Festival di Sanremo, Lino Guanciale ha fatto cenno a qualche indiscrezione che moltissimi fan aspettavano da tempo. La notizia in questione riguarda il remake italiano di This is us, la famosa serie tv statunitense che vede protagonisti Milo Ventimiglia e Mandy Moore; il cui debutto è previsto per la primavera del 2022 su Rai1 con il titolo "Noi". Il remake ricalcherà le stesse vicende di This is us, adattate ovviamente al contesto storico e sociale italiano. Al comando del progetto in veste di regista vi è Luca Ribuoli, il regista di "Speravo de morì prima", disponibile su Sky. Nelle vesti del capofamiglia Jack interpretato da Milo Ventimiglia nella serie originale, ci sarà Lino Guanciale; mentre ad interpretare la moglie Rebecca (Mandy ...

