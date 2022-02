Taggia: a Diverso il Gran Premio della Giuria come miglior autore under 25 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Gran Premio della Giuria come miglior autore under 25 per Diverso, nome d’arte di Ciro Cafforio, giovane scrittore grottagliese. Un riconoscimento giunto da Taggia, in provincia di Imperia, luogo nel quale si è tenuta la ventottesima edizione del Concorso Nazionale di Poesia Inedita “Ossi di Seppia”, organizzato e curato dall’amministrazione comunale locale, in ricordo dell’illustre poeta Eugenio Montale.Si intitola “Sentirsi diversi” la poesia risultata vincitrice. Un’opera che mette in risalto, in maniera intima e diretta, le tante fragilità di chi subisce le conseguenze di un destino avverso, di chi viene escluso ed è sofferente dinanzi ad una realtà spesso poco incline all’ascolto ed alla comprensione. Una poesia ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 7 febbraio 2022)25 per, nome d’arte di Ciro Cafforio, giovane scrittore grottagliese. Un riconoscimento giunto da, in provincia di Imperia, luogo nel quale si è tenuta la ventottesima edizione del Concorso Nazionale di Poesia Inedita “Ossi di Seppia”, organizzato e curato dall’amministrazione comunale locale, in ricordo dell’illustre poeta Eugenio Montale.Si intitola “Sentirsi diversi” la poesia risultata vincitrice. Un’opera che mette in risalto, in maniera intima e diretta, le tante fragilità di chi subisce le conseguenze di un destino avverso, di chi viene escluso ed è sofferente dinanzi ad una realtà spesso poco incline all’ascolto ed alla comprensione. Una poesia ...

