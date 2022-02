Stasera in tv la seconda stagione di Màkari: Claudio Gioè ci riporta nella Sicilia più bella (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo dice la colonna sonora stessa: «Màkari è casa, è gioia e dolore». Ma è anche sorrisi e… qualche giallo da risolvere. Dopo il grande successo della prima stagione, torna Stasera in tv Màkari. La serie, in onda su Rai 1 alle 21.20, è composta da tre nuovi episodi. Che vedono sempre Claudio Gioè nei panni del giornalista scrittore Saverio Lamanna. Creato dalla penna di Gaetano Savatteri, che gli ha dedicato una lunga lista di racconti e romanzi. A meno di un anno dalla prima, Rai 1 manda già in onda la seconda stagione di Màkari, la serie commedia gialla con Claudio Gioè ambientata in una bellissima e divertente Sicilia. Foto Valentina Glorioso – Rai La trama della ... Leggi su amica (Di lunedì 7 febbraio 2022) Lo dice la colonna sonora stessa: «è casa, è gioia e dolore». Ma è anche sorrisi e… qualche giallo da risolvere. Dopo il grande successo della prima, tornain tv. La serie, in onda su Rai 1 alle 21.20, è composta da tre nuovi episodi. Che vedono semprenei panni del giornalista scrittore Saverio Lamanna. Creato dalla penna di Gaetano Savatteri, che gli ha dedicato una lunga lista di racconti e romanzi. A meno di un anno dalla prima, Rai 1 manda già in onda ladi, la serie commedia gialla conambientata in una bellissima e divertente. Foto Valentina Glorioso – Rai La trama della ...

