Sanremo, Blanco esce allo scoperto: "Vi svelo perchè non abbiamo esultato"

La canzone "Brividi" di Mahmood e Blanco ha letteralmente sbancato in questo Sanremo 2022: nessuno dei due, però, alla notizia della vittoria ha esultato. Ecco il retroscena spiegato da uno dei due vincitori del Festival della musica italiana. Mahmood e Blanco hanno fin da subito incuriosito come duetto maschile in gara a Sanremo 2022.

mikasounds : ?????????? Congratulazioni per la vittoria a Sanremo a #Blanco e @mahmood_music !! Sono felice che sia la vostra canzone… - GiuseppeConteIT : Anche quest'anno a dominare il Festival di Sanremo sono i giovani. L’Italia è vostra, ragazzi! Grandissimi Mahmoo… - chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre E ti vorrei rubare un cielo di p… - moonchi94 : RT @thatsalelevine: caro diario, non riesco a superare questa edizione di sanremo nemmeno io, infatti stasera ho invitato i più sconnessi d… - FedericaeEdo : RT @lastgiuli: mahmood e blanco ai soliti ignoti amadeus ha proprio detto col cazzo che faccio finire sanremo quest'anno -