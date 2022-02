Sanremo 2022: una corista ha partecipato a X Factor con Fedez (Di lunedì 7 febbraio 2022) La corista di Sanremo 2022 a X Factor Solo poche ore fa si è concluso il Festival di Sanremo 2022, che quest’anno ha ottenuto un successo incredibile. Grazie ad Amadeus, che quest’anno ha portato sul palco un cast stellare, gli ascolti sono volati alle stelle, e di certo la Rai non potrebbe essere più soddisfatta. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ladia XSolo poche ore fa si è concluso il Festival di, che quest’anno ha ottenuto un successo incredibile. Grazie ad Amadeus, che quest’anno ha portato sul palco un cast stellare, gli ascolti sono volati alle stelle, e di certo la Rai non potrebbe essere più soddisfatta. L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

RaiPlay : ??“Mi fiderò delle tue labbra che parlano che sembrano mantra e non ascolto nemmeno” La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “In tempi così pesanti bisogna saper planare sulle cose con un cuore senza macigno”?? La clip integrale è disponibil… - RaiPlay : “Potremmo provare ad essere gentili”. La clip integrale qui? - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Se saremo buoni non andremo in paradiso, ma a #Sanremo [LEGGI] - ilfattoblog : Se saremo buoni non andremo in paradiso, ma a #Sanremo [LEGGI] -