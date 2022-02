Ravezzani: “Mourinho bravo a dare colpe agli altri, dovrebbe vergognarsi per come gioca la Roma” (Di martedì 8 febbraio 2022) “Questo è una campionato in cui Allegri, Mourinho e Sarri non stanno facendo la differenza e questo ci fa pensare che se la squadra non è forte allora l’allenatore incide poco. Mourinho è bravo a dare colpe agli altri ma lo ha fatto ovunque anche quando stava all’Inter si lamentava. Quello che dice Mourinho è una menzogna pur di salvarsi il didietro, ma dovrebbe vergognarsi di come fa giocare la Roma con il potenziale che ha“. Questo è lo spietato giudizio che il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha espresso durante il programma Maracanà Show di TMW Radio. Parlando del derby vinto dal Milan, Ravezzani ha spiegato: “Nel derby ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) “Questo è una campionato in cui Allegri,e Sarri non stanno facendo la differenza e questo ci fa pensare che se la squadra non è forte allora l’allenatore incide poco.ma lo ha fatto ovunque anche quando stava all’Inter si lamentava. Quello che diceè una menzogna pur di salvarsi il didietro, madifare lacon il potenziale che ha“. Questo è lo spietato giudizio che il direttore di Telelombardia Fabioha espresso durante il programma Maracanà Show di TMW Radio. Parlando del derby vinto dal Milan,ha spiegato: “Nel derby ...

