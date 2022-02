Pioli: “Futuro? Il calcio è pieno di imprevisti. Per lo scudetto vedo due favorite” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la vittoria di rabbia e di orgoglio ottenuta dal suo Milan nel derby dello scorso sabato, questa mattina Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio Uno. Dal campo al Futuro al Milan, passando per la corsa scudetto di questa stagione, il tecnico rossonero non si è proprio risparmiato: “Come raccontano i dati, è stata una partita equilibrata, e noi siamo stati bravi a restarci dentro. Credo sia importante instaurare un rapporto di fiducia tra allenatore e giocatori per tirare fuori il massimo. La vittoria nel derby ci dà entusiasmo, ma dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. Testa alla Coppa Italia adesso, poi penseremo alla Samp“. IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – “Ibrahimovic adesso è fermo, ma resta una risorsa importante per noi. La stagione è ancora lunga e sta facendo di tutto per ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dopo la vittoria di rabbia e di orgoglio ottenuta dal suo Milan nel derby dello scorso sabato, questa mattina Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Radio Uno. Dal campo alal Milan, passando per la corsadi questa stagione, il tecnico rossonero non si è proprio risparmiato: “Come raccontano i dati, è stata una partita equilibrata, e noi siamo stati bravi a restarci dentro. Credo sia importante instaurare un rapporto di fiducia tra allenatore e giocatori per tirare fuori il massimo. La vittoria nel derby ci dà entusiasmo, ma dobbiamo dimostrare di essere una squadra matura. Testa alla Coppa Italia adesso, poi penseremo alla Samp“. IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – “Ibrahimovic adesso è fermo, ma resta una risorsa importante per noi. La stagione è ancora lunga e sta facendo di tutto per ...

Advertising

cantafio88 : Aggiungo che Pioli è il massimo che può permettersi il Milan in questo momento e che, per quanto sappia lavorare co… - infoitsport : Calciomercato Milan, Pioli sul futuro di Ibrahimovic: “Tutto o niente” - Giacomobacci2 : RT @DavideLusinga: ??? #Pioli a Radio 1: '#Maignan ci colpì quando lo affrontammo con il Lille. Da lì in poi lo abbiamo seguito con il nostr… - MilanWorldForum : Pioli sul Milan, sul suo futuro e su Ibra. Le dichiarazioni QUI -) - sportface2016 : #Milan, #Pioli torna sul derby: 'Partita più equilibrata di quanto si dica. Lotta scudetto? Cinque squadre coinvolt… -