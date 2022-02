Pechino 2022, slittino: Geisenberger balza in testa dopo la run 2, Hofer ottava (Di lunedì 7 febbraio 2022) Natalie Geisenberger balza al comando della classifica del singolo femminile di slittino al termine della seconda run alle Olimpiadi di Pechino 2022. La tedesca chiude con il tempo complessivo di 1’56?825 e approfitta dell’errore della connazionale Julia Taubitz, che si ribalta e crolla dalla prima alla 14esima posizione. Al secondo posto ancora Germania con Anna Berreiter (+0.208), che precede a sua volta la russa Tatyana Ivanova (+0.591). Non una grande manche anche per l’austriaca Madeleine Egle, ora settima (+1?010). Sorride anche l’Italia, con le tre azzurre abili ad approfittare degli errori avversari per migliorare il piazzamento in classifica. Si conferma in top-10 Verena Hofer, che sale in ottava piazza (+1?172). Andrea Voetter si avvicina alle prime dieci ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Natalieal comando della classifica del singolo femminile dial termine della seconda run alle Olimpiadi di. La tedesca chiude con il tempo complessivo di 1’56?825 e approfitta dell’errore della connazionale Julia Taubitz, che si ribalta e crolla dalla prima alla 14esima posizione. Al secondo posto ancora Germania con Anna Berreiter (+0.208), che precede a sua volta la russa Tatyana Ivanova (+0.591). Non una grande manche anche per l’austriaca Madeleine Egle, ora settima (+1?010). Sorride anche l’Italia, con le tre azzurre abili ad approfittare degli errori avversari per migliorare il piazzamento in classifica. Si conferma in top-10 Verena, che sale inpiazza (+1?172). Andrea Voetter si avvicina alle prime dieci ...

Advertising

Eurosport_IT : WOOOOOOOOOOOOOOOOW! ?????? Sofia Goggia è partita per Pechino: che guerriera! ?? #HomeOfTheOlympics | #EurosportSCI |… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Federica Brignone ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante. E' la quarta medaglia italia… - infoitsport : Pechino 2022, Fontana urla di gioia: 'Oro frutto di lacrime e sudore' - Sportmediaset - sportface2016 : #Pechino2022, #slittino: la tedesca #Taubitz si ribalta e la connazionale #Geisenberger balza in testa, Verena… -