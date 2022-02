Olimpiadi | Wierer lontana dal podio nell' individuale | Sono stata troppo prudente

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Non è partita nel migliore dei modi l'Olimpiade di Dorothea. La staffetta mista non ha portato medaglie ma tanta fatica tra vento e freddo edi oggi è arrivato solo un ...

Sono stata troppo prudente Le condizioni climatiche di Pechino non sono l'ideale perche ha analizzato così la deludente prova odierna: "Peccato perché mi sentivo abbastanza sicura e forse ...Dorothea(biathlon), 5 : per ora prosegue il rapporto travagliato con le. Ha vinto due Coppe del Mondo generali, 3 ori ai Mondiali, ma ai Giochi non ha mai ottenuto alcun alloro ...Non è partita nel migliore dei modi l'Olimpiade di Dorothea Wierer. La staffetta mista non ha portato medaglie ma tanta fatica tra vento e freddo e nell'individuale di oggi è arrivato solo un ...Olimpiadi Pechino 2022: arriva l’argento di Federica Brignone nello slalom gigante. Il duo misto del curling si giocherà l’oro. Wierer e Vitozzi male nel biathlon femminile. Altra giornata di medaglie ...