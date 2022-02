Napoli, cellulari rubati e poi rivenduti: scatta il blitz della Polizia in piazza (Di lunedì 7 febbraio 2022) blitz in piazza Nolana, denunciato 23enne tunisino per ricettazione. I poliziotti lo hanno trovato con 3 cellulari e quasi 1300 euro addosso. La perquisizione è scattata dopo una segnalazione di una donna che ha raccontato agli agenti di essere stata derubata del suo cellulare da una una persona a bordo di uno scooter. Napoli, Polizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022)inNolana, denunciato 23enne tunisino per ricettazione. I poliziotti lo hanno trovato con 3e quasi 1300 euro addosso. La perquisizione èta dopo una segnalazione di una donna che ha raccontato agli agenti di essere stata derubata del suo cellulare da una una persona a bordo di uno scooter.L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

