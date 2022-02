Matteo Bassetti | l’annuncio choc in diretta Tv | “Green Pass | ecco cosa succederà”

(Di martedì 8 febbraio 2022)pronto a sostenere le proteste contro il. A sorpresa il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale del San Martino di Genova si scaglia contro la certificazione verde. A suo dire l'uso del certificato non deve superare la durata dello stato di emergenza, "Se ilè stato messo per far vaccinare la gente, e io l'ho sempre sostenuto per questo, allora dovrebbe esaurire il suo compito, se invece ilè stato messo per altro allora devono spiegare ai cittadini la ragione per cui l'hanno messo. Io da medico, oltre il 31 marzo non lo sostengo". In questo caso si tratterà solo di una decisione politica e che nulla ha a che vedere con la sanità. A quel punto, mette in guardia ...

Questa idea è condivisa da illustri scienziati del calibro di, Vaia o Zangrlillo, che da due anni combattono in prima linea, in ospedale e non in tv o nei palazzi romani del Comitato ...Così all'Adnkronos Salute, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, sull'ipotesi di mantenere l'obbligo di Green Pass per tutta l'estate. ...“Io – ricorda Bassetti – ho subito per il Green Pass scorte, minacce di morte, perché l’ho sempre sostenuto come strumento per far vaccinare la gente. Io da medico, oltre il 31 marzo non lo sostengo. ...Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, sull'ipotesi di mantenere l'obbligo di Green Pass per tutta l'estate.