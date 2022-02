Mascherine all'aperto, «via l'obbligo dall'11 febbraio in tutta Italia». L'annuncio del sottosegretario alla Salute (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato dall'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della Salute «per togliere le Mascherine... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 7 febbraio 2022) IlAndrea Costa, intervistato'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della«per togliere le...

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine all Covid, Costa: via le mascherine all'aperto in tutta Italia dall'11 febbraio, al 31 marzo finisce lo stato di emergenza solo un piccolo passo in avanti, ma di fatto il governo italiano punta ad allentare la stretta anti Covid. Il primo atto sarà la cancellazione dell'obbligo delle mascherine all'aperto in tutta Italia a partire da venerdì 11 febbraio. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che sottolinea come a breve è "in arrivo un provvedimento del ...

Scuola: Giannelli (presidi), 'ffp2 in dotazione non adatte a bimbi primarie' Lo dice all'Adnkronos il presidente dell'Associazione nazionale presidi ... dovrebbe tener conto dei quantitativi ordinati da ogni famiglia ed essere sicuri che la mascherina non sia già stata data in ...

