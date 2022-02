Mascherine all’aperto, dall’11 febbraio non saranno più obbligatorie: la decisione ufficiale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal prossimo 11 febbraio verrà messa in atto una modifica sostanziale delle norme di distanziamento e tutela per contrastare la pandemia: non sarà più obbligatorio indossare le Mascherine all’aperto, a prescindere dal colore della regione di interesse. Si tratta di un ulteriore passo che conferma quella che sembra essere la volontà di governo, ovvero procedere in maniera prudente ma continua ad un allentamento della stretta anti Covid. Mascherine, l’annuncio del sottosegretario Costa: “Bisogna dare messaggi positivi” A fare l’annuncio è il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha spiegato come dal prossimo 11 febbraio non sarà più obbligatorio tenere alcuna mascherina all’aperto: un piccolo passo in avanti che rappresenta una libertà in più ma anche, come spiega il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal prossimo 11verrà messa in atto una modifica sostanziale delle norme di distanziamento e tutela per contrastare la pandemia: non sarà più obbligatorio indossare le, a prescindere dal colore della regione di interesse. Si tratta di un ulteriore passo che conferma quella che sembra essere la volontà di governo, ovvero procedere in maniera prudente ma continua ad un allentamento della stretta anti Covid., l’annuncio del sottosegretario Costa: “Bisogna dare messaggi positivi” A fare l’annuncio è il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che ha spiegato come dal prossimo 11non sarà più obbligatorio tenere alcuna mascherina: un piccolo passo in avanti che rappresenta una libertà in più ma anche, come spiega il ...

