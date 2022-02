LIVE Slittino | Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA | l’austriaca Schulte si inserisce nel dominio tedesco | indietro la Voetter

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADominik Fischnaller conquista la medaglia di bronzo 13.22 Trinity Ellis è dodicesima in 59.219. 13.19 L’americana Emily Sweeney compie una manche discreta, ma con due errorini di traiettoria nel finale deve accontentarsi del nono posto in 58.971. 13.18 Partenza lenta per la Zoeggler che intraversa subito lo. L’azzurra fa peggio della Egle, ad 1.119 dalla vetta, nonostante una manche molto pulita ma condizionata dall’errore iniziale. 13.17 Ora tocca a Nina Zoeggler, la figlia di Armin! 13.16 Intanto la Katnikova è stata squalificata, laè al momento penultima per quell’errore in curva 13. 13.16Hannah Prock scalza subito la Demchenko con il tempo di 58.762. 13.14 Sesto posto per la russa Viktoriia Demchenko in 58.869. 13.12 Lisa ...