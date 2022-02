LIVE Sci alpino, Gigante donne Pechino 2022 in DIRETTA: Brignone seconda a 0.42 da Hector, fuori Bassino e Shiffrin (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL Gigante FEMMINILE 2.44 Sbaglia tantissimo Robinson, è la peggiore sin qui. La neozelandese chiude a ben 2?99 da Hector. 2.43 Meta Hrovat è quarta a 92 centesimi, davanti a Tessa Worley. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson, è pericolosa… 2.41 GRANDE SORPRESA! Katharina Truppe è seconda a 0.30 da Hector! Brignone scivola in terza piazza a 0.42. E l’austriaca potrà beneficiare della tracciatura del proprio allenatore nella prossima manche. Ora la slovena Meta Hrovat. 2.40 L’austriaca Katharina Truppe è avanti 12 centesimi al terzo intermedio! 2.39 SCIVOLA SUBITO ANCHE MIKAELA Shiffrin, INCREDIBILE! E’ corsa a due per l’oro tra Hector e ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELFEMMINILE 2.44 Sbaglia tantissimo Robinson, è la peggiore sin qui. La neozelandese chiude a ben 2?99 da. 2.43 Meta Hrovat è quarta a 92 centesimi, davanti a Tessa Worley. Attenzione ora alla neozelandese Alice Robinson, è pericolosa… 2.41 GRANDE SORPRESA! Katharina Truppe èa 0.30 dascivola in terza piazza a 0.42. E l’austriaca potrà beneficiare della tracciatura del proprio allenatore nella prossima manche. Ora la slovena Meta Hrovat. 2.40 L’austriaca Katharina Truppe è avanti 12 centesimi al terzo intermedio! 2.39 SCIVOLA SUBITO ANCHE MIKAELA, INCREDIBILE! E’ corsa a due per l’oro trae ...

