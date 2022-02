LIVE Pattinaggio artistico, Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Russia già d’oro, gli Usa si avvicinano all’argento con Chock/Bates (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.03: Prova solida, con qualche imprecisione per la canadese Schizas che può comunque essere soddisfatta della sua prestazione 5.00: Combinazione solo doppio Lutz-triplo Toeloop, Bene il triplo Flip, bene invece la seconda combinazione 4.58: Sul ghiaccio la canadese Madeline Schizas, 18 anni la prossima settimana. E’ nata e vive a Oakville, è allenata a Milton da Nancy Lemaire, Derek Schmidt. E’ stata 13ma lo scorso anno al Mondiale. Si esibisce su un medley tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini: l’entrance e Un bel dì vedremo. 4.58: La statunitense Karen Chen porta a termine un programma libero non senza qualche errore. Per lei punteggio di 131.52 (65.68+65.84) buon risultato e primo posto provvisorio 4.55: Bene la combinazione triplo-doppio in chiusura di programma. Tante sbavature per lei 4.54: ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.03: Prova solida, con qualche imprecisione per la canadese Schizas che può comunque essere soddisfatta della sua prestazione 5.00: Combinazione solo doppio Lutz-triplo Toeloop, Bene il triplo Flip, bene invece la seconda combinazione 4.58: Sul ghiaccio la canadese Madeline Schizas, 18 anni la prossima settimana. E’ nata e vive a Oakville, è allenata a Milton da Nancy Lemaire, Derek Schmidt. E’ stata 13ma lo scorso anno al Mondiale. Si esibisce su un medley tratto dalla Madama Butterfly di Giacomo Puccini: l’entrance e Un bel dì vedremo. 4.58: La statunitense Karen Chen porta a termine un programma libero non senza qualche errore. Per lei punteggio di 131.52 (65.68+65.84) buon risultato e primo posto provvisorio 4.55: Bene la combinazione triplo-doppio in chiusura di programma. Tante sbavature per lei 4.54: ...

