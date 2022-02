LIVE Italia-Svezia 1-0 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | in corso il secondo end

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.24 Non una bocciata precisa da parte di Mosaner, laora rischia di piazzare due punti in questo end. 13.22 Eriksson boccia una delle guardie dell’. 2 tiri al termine di questa mano. Ricordiamo che laavrà l’ultimo tiro. 13.20 Bellissima bocciata di fino da parte di Mosaner. Stone azzurra in zona punto e ben coperta. Anche se lapotrebbe promuovere una gialla per andare a prendersi il punto.1-0. Ora ilend, lasarà di mano. 13.14 Corta la stone di Constantini. Solo un punto per l’, gli azzurri tengono la mano. 13.13 Constantini e Mosaner stanno riflettendo sul da farsi. Con un grandioso tiro si ...