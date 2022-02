Il “luminare GB” e la terza dose (Di lunedì 7 febbraio 2022) No, stavolta non parleremo di una segnalazione, o meglio non direttamente. Ma diciamo che vorremmo fare riferimento a tante segnalazioni diverse che nel corso dell’ultimo mese abbiamo ricevuto su BUTAC. Sì, perché tra settembre e gennaio in tanti ci avete segnalato articoli che riportavano le parole di quelli che molti hanno definito il papà e la mamma di Astrazeneca, Andrew Pollard e Sarah Gilbert, le cui parole sono state citate in lungo e in largo, all’estero come in Italia. Citate male, o meglio, nella stragrande maggioranza dei casi riportate male nei titoli, un po’ meglio nei testi degli articoli che li accompagnavano. Qualche esempio per farvi capire di cosa stiamo parlando. ANSA, 10 settembre 2021: Vaccini: luminare Gb contro terza dose a tutti, non serve Adnkronos, 5 gennaio 2022: “Non possiamo vaccinare il mondo ogni 6 ... Leggi su butac (Di lunedì 7 febbraio 2022) No, stavolta non parleremo di una segnalazione, o meglio non direttamente. Ma diciamo che vorremmo fare riferimento a tante segnalazioni diverse che nel corso dell’ultimo mese abbiamo ricevuto su BUTAC. Sì, perché tra settembre e gennaio in tanti ci avete segnalato articoli che riportavano le parole di quelli che molti hanno definito il papà e la mamma di Astrazeneca, Andrew Pollard e Sarah Gilbert, le cui parole sono state citate in lungo e in largo, all’estero come in Italia. Citate male, o meglio, nella stragrande maggioranza dei casi riportate male nei titoli, un po’ meglio nei testi degli articoli che li accompagnavano. Qualche esempio per farvi capire di cosa stiamo parlando. ANSA, 10 settembre 2021: Vaccini:Gb controa tutti, non serve Adnkronos, 5 gennaio 2022: “Non possiamo vaccinare il mondo ogni 6 ...

Il "luminare GB" e la terza dose Butac

