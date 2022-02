Giudizi e pregiudizi sulla tassonomia Ue

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’Unione Europea si è impegnata a ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 (rispetto al 1990). Di conseguenza è stato individuato l’obiettivo del raddoppio tra il 2020 e il 2030 della quota di fonti rinnovabili in tutti i consumi energetici (dal 20% al 40%) e la contestuale riduzione tra il 36 e il 41% dei consumi energetici in tutti i settori. Inoltre a partire dal 2035 le nuove autovetture e i veicoli commerciali saranno a emissioni zero. Il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la proposta di un pacchetto legislativo per la decarbonizzazione del mercato del gas, che comprende misure per la diffusione dei gas rinnovabili e dell’idrogeno “verde” che richiederà entro il 2030 la realizzazione di elettrolizzatori alimentati da fonti rinnovabili per almeno 40 GW. La proposta introduce anche il blocco al 2049 dei contratti a lungo termine per il gas naturale ...