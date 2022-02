Forte vento a Milano, si stacca un pezzo del tetto della stazione Centrale. Evacuato un asilo nido a Segrate (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di Milano si è staccato a causa del Forte vento. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dalla stazione i passeggeri in sicurezza. Le raffiche hanno anche divelto il tetto di un asilo nido a Segrate: in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco hanno Evacuato l’edificio. Il vento ha sradicato anche le bandiere dell’Italia, della Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. Intorno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Uncopertura deldisi èto a causa del. I tecnici stanno verificando l’entità del danno e al momento sono stati allestiti dei percorsi per far entrare e uscire dallai passeggeri in sicurezza. Le raffiche hanno anche divelto ildi un: in via Prima Strada 29 i vigili del fuoco hannol’edificio. Ilha sradicato anche le bandiere dell’Italia,Lombardia e dell’Unione europea poste sopra l’ingresso del Consiglio regionale in via Filzi, che è stato transennato. Intorno ...

