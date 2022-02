Formazioni ufficiali Salernitana-Spezia, Serie A 2021/2022 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Le Formazioni ufficiali di Salernitana-Spezia, match valido per la 24esima giornata della Serie A 2021/2022. È tutto pronto per la prima sfida post mercato di riparazione che ha stravolto completamente la formazione campana. Lo Spezia di Thiago Motta, reduce da 3 vittorie conecutive, cerca la quarta che vorrebbe dire +10 sulla zona salvezza. La squadra di Colantuono invece, prova a rimettersi in cammino per cercare una salvezza insperata. Formazioni ufficiali Salernitana: Spezia: SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 24esima giornata della. È tutto pronto per la prima sfida post mercato di riparazione che ha stravolto completamente la formazione campana. Lodi Thiago Motta, reduce da 3 vittorie conecutive, cerca la quarta che vorrebbe dire +10 sulla zona salvezza. La squadra di Colantuono invece, prova a rimettersi in cammino per cercare una salvezza insperata.: SportFace.

